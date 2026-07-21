O jornalista saudita Waleed Al-Farraj enviou uma mensagem enigmática sobre as eleições da Federação Saudita de Futebol, que estão marcadas para o próximo período.

Yasser Al-Misehal, ex-presidente da Federação Saudita de Futebol, havia anunciado a sua demissão do cargo, depois de a seleção saudita se ter despedido do Campeonato do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, na última posição do Grupo H.

A comissão eleitoral da Federação Saudita de Futebol anunciou que o dia 30 de agosto próximo foi definido como data das eleições, através da realização de uma assembleia geral extraordinária.

Al-Farraj publicou uma mensagem na sua conta oficial na rede "X", na qual escreveu: "A presidência e a integração na Federação Saudita de Futebol são um sonho, uma honra e uma aspiração, mas não são adequadas a qualquer um. O meu conselho aos sonhadores, ambiciosos e entusiastas: sonhem, mas com limites".

Isto acontece um dia antes da abertura das candidaturas aos lugares do conselho de administração da Federação Saudita de Futebol, que decorrerá até sábado, dia 1 de agosto próximo.

Recorde-se que Yasser Al-Misehal assumiu a gestão da Federação Saudita de Futebol em 2019, e a seleção saudita não conseguiu conquistar qualquer título durante o seu mandato, sendo que o feito mais destacado foi o apuramento para o Campeonato do Mundo por duas vezes, antes de ter sido eliminada na fase de grupos.