O espanhol Rodri, meia do Manchester City, desferiu um duro golpe nas tentativas de seu clube de abrir as portas para que outros times entrem na disputa por sua contratação, diante de seu evidente desejo de se transferir para o Real Madrid durante a atual janela de transferências.

Sergio Valentín, jornalista da rádio espanhola "Marca", escreveu em sua conta na plataforma "X": "O Manchester City tentou empurrar outros clubes para uma disputa por Rodri, mas não teve sucesso nisso".

E acrescentou que Rodri "fechou a porta para todas as outras opções", ressaltando que o jogador só quer se transferir para o Real Madrid, e que há um acordo entre as duas partes sobre a transferência para o clube merengue.

Valentín explicou que o desejo de Rodri de vestir a camisa do Real Madrid favorece o clube espanhol, que passou a ter condições de negociar com o Manchester City a fim de chegar ao melhor preço possível para o negócio, afirmando que o Real Madrid "não vai desistir de Rodri" e que a transação pode ser fechada por um valor entre 65 e 75 milhões de euros.



Isso ocorre no momento em que Rodri prefere retornar ao Campeonato Espanhol e jogar com a camisa do Real Madrid, especialmente após o grande nível que apresentou na Copa do Mundo, além de o negócio ter recebido a aprovação de José Mourinho, treinador do clube merengue.

O desejo do meia espanhol parece bastante claro, o que foi percebido pelos clubes interessados em contratá-lo, já que times como Paris Saint-Germain e Bayern de Munique recuaram na tentativa de contratá-lo, diante de sua insistência em se transferir para o Real Madrid.

Já o Barcelona limitou-se a contatar o entorno do jogador, sem negociar diretamente com o Manchester City, especialmente depois que o clube catalão passou a estar ciente da prioridade de Rodri, e isso apesar de seu interesse na situação do jogador após a lesão de Frenkie de Jong.

O Barcelona enfrenta grande dificuldade para competir com o Real Madrid pelo negócio, diante de suas outras necessidades durante o mercado de transferências, além do grande investimento que o clube fez recentemente, o que torna complicado desembolsar 75 milhões de euros adicionais para contratar Rodri.

Por sua vez, o Real Madrid parece otimista quanto à possibilidade de fechar o negócio, mas lida com as negociações com cautela, diante da postura do Manchester City de obter 75 milhões de euros para aceitar a saída do jogador.

O Real Madrid deseja reduzir o valor do negócio para cerca de 60 milhões de euros, mas os indicadores atuais apontam para a possibilidade de fechá-lo por um valor entre 65 e 75 milhões de euros, especialmente diante do desejo decisivo de Rodri de se transferir para o estádio Santiago Bernabéu.

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