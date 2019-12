Son tem lado "bad boy" e acumula lances duros no Tottenham; veja

Atacante coreano foi expulso três vezes em 2019, todos por revidar após cometer ou sofrer falta

Conhecido pelas suas jogadas rápidas e gols em momentos importantes para o , Son vai chegando ao fim de 2019 com fama de "bad boy". Isso porque, se até então nunca havia levado cartão vermelho em sua carreira, durante todo o ano, o coreano foi expulso três vezes sempre após cometer ou sofrer alguma falta e buscar o revide.

Em maio, na temporada 2018/19 da Premier League, o coreano recebeu o cartão vermelho na derrota contra o Bournemouth após empurrar e chutar Lerma em lance que havia cometido falta.

Já em novembro, pela atual temporada, ele acertou um carrinho violento no português André Gomes, do , que acabou fraturando a perna em lance de imagem forte. O coreano ficou visivelmente abalado com o lance e foi expulso. O Tottenham recorreu da suspensão e a FA acatou o pedido, alegando que Son não teve culpa na fratura de Gomes, que ainda se chocou com Aurier antes de cair sem condições de jogo.

CENAS FORTES - André Gomes sofre fratura no tornozelo após carrinho de Son, que fica chocado e chora em campo. Melhoras português!#PL

E ainda neste domingo (22), o coreano mais uma vez perdeu a cabeça na derrota para o , no Tottenham Stadium. No segundo tempo, Son dividiu bola com Rudiger e, irritado, deixou a perna no abdômen do zagueiro. A arbitragem, com auxílio do VAR, aplicou o vermelho a Son, que deixou o campo inconformado.

Três casos em apenas um ano. Reincidências na carreira de um jogador que, até então, nunca havia sido suspenso por um cartão vermelho. O que acontece com Son?