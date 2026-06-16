"Son é o protagonista"... Um escândalo vergonhoso abala o acampamento da Coreia do Sul nos Estados Unidos

Apesar da vitória da seleção da Coreia do Sul sobre a República Tcheca por 2 a 1 na estreia na Copa do Mundo de 2026, o clima no time ficou bastante tenso devido a um incidente considerado pelos jogadores como “vergonhoso”, que envolveu o capitão da equipe, Son Heung-min.

Segundo o jornal espanhol “AS”, a polêmica surgiu após o vazamento de um vídeo que mostra um grupo de jornalistas sul-coreanos zombando de Son durante uma conversa paralela cujos sons foram captados acidentalmente. Um deles disse: “Ele age como um soldado só porque é o capitão”, enquanto outro acrescentou: “Ele ainda não completou o serviço militar”.

A gravação causou grande indignação no campo de treinamento da seleção, que considerou essas declarações um insulto a um símbolo nacional.

O jornal explicou que os jogadores e a comissão técnica expressaram seu descontentamento com as ofensas contra seu capitão, especialmente porque o serviço militar é considerado uma honra na cultura sul-coreana.

Em resposta ao incidente, a Federação Coreana decidiu adotar uma “estratégia de silêncio”, cancelando todas as coletivas de imprensa, exceto as obrigatórias impostas pela Federação Internacional de Futebol (FIFA).

O relatório acrescentou que a crise se agravou depois que os jogadores se recusaram a falar com a mídia, antes que fosse realizada uma sessão de reconciliação na qual os três jornalistas envolvidos se reuniram com o técnico Byeon para apresentar um pedido de desculpas formal, que foi aceito.

No entanto, o caso continua gerando ampla polêmica na Coreia do Sul, em meio a notícias sobre a demissão do assessor de imprensa da equipe.

A seleção sul-coreana espera superar rapidamente a crise e se concentrar em sua próxima partida contra o México na sexta-feira, válida pela segunda rodada da fase de grupos.