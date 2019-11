Son decide pelo Tottenham e volta a sorrir após lance com André Gomes

O sul-coreano marcou dois gols, decidiu a partida do Tottenham diante do Estrela Vermelha, pela Liga dos Campeões, e mandou pedido de desculpas

Son foi destaque nos noticiários nesta última semana, mas não foi por seu magnífico talento. Em lance controverso, o sul-coreano acertou uma entrada na perna de André Gomes, do Everton, e provocou uma fratura no português. O jogador do Tottenham ficou extremamente abalado com o ocorrido, e o clube inglês chegou até a considerar dar ajuda psicológica ao ponta.

O sul-coreano havia sido punido por três partidas pela expulsão, mas o Tottenham conseguiu reverter a suspensão. Mesmo assim, era de se considerar que o desempenho do jogador pudesse ser afetado pelo ocorrido.

Ledo engano. Pela Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, o foi a Belgrado enfrentar o , partida válida pela quarta rodada da competição. No duelo, Son balançou as redes duas vezes, decidiu a partida e mandou um "pedido de desculpas" para André Gomes. Confira:

Son marcou pelo Tottenham e na comemoração fez um pedido de desculpas ao André Gomes. O jogador do sofreu uma grave lesão após o carrinho do coreano pela Premier League.pic.twitter.com/fAiQUAd3s1 — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) November 6, 2019

Sobre o jogo, declarou Son: "É muito importante vencer, especialmente contra um time invicto em casa. Ajuda muito na nossa confiança. É muito difícil jogar aqui e nós sabemos que vamos bem fora de casa, então ficam essas lições desta partida."

On his mindset: "Of course it has been a really tough few days but I have realised how lucky I am with all the support I have had from the fans and my teammates. I can say I'm really sorry for the accident and the situation but I had to focus for the team and I had to keep going and it was the right response to all the people who have supported me."

Com um Son focado, tendo recuperado o seu "sorriso", o Tottenham tenta reverter o fraco começo de temporada, especialmente no Campeonato Inglês. Em 11º lugar na Premier League, a equipe londrina precisa se recuperar para fazer uma campanha que faça juz ao seu elenco.

Son ainda falou sobre tudo o que aconteceu com ele na semana: "É claro, foram dias muito difíceis, mas eles me fizeram perceber quão sortudo eu sou, com o apoio que eu tenho da torcida e dos meus companheiros. Eu peço desculpas pela acidente, e pela situação, mas temos que focar no nosso time, eu tinha que continuar lutando. Essa foi a resposta certa para todos que me apoiaram."