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Andoni Iraola admitiu que o Liverpool às vezes é "honesto demais" após uma estatística mostrar que nenhum time da Premier League cometeu mais faltas nesta temporada. O Liverpool visita o Crystal Palace no domingo após duas derrotas seguidas para Arsenal e Fenerbahce, e seu técnico quer uma reação. Ryan Gravenberch ainda é dúvida por causa de um problema no calcanhar.

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Liverpool lidera a Premier League em faltas cometidas

O Liverpool cometeu 128 faltas na Premier League nesta temporada, mais do que qualquer outra equipe da competição, segundo o The Independent. No outro extremo, apenas três times sofreram menos faltas do que a equipe de Iraola, que teve apenas 88 marcadas a seu favor.

O Liverpool perdeu seus últimos dois jogos, contra Arsenal e Fenerbahce, e não teve um pênalti marcado a seu favor diante do Arsenal, apesar de Alexander Isak ter tido a camisa puxada. O assunto foi levantado na entrevista coletiva de Iraola antes da viagem a Selhurst Park no domingo.

Iraola não sabe como receber elogio do árbitro

O técnico do Liverpool reconheceu que seus jogadores não tentam enganar a arbitragem e revelou que a postura deles chegou a ser elogiada pelo árbitro. “Somos um grupo bastante honesto, às vezes até demais”, disse Iraola. “Até outro dia, depois do jogo, o árbitro nos parabenizou… Não sei se gosto disso ou não!

“Nosso comportamento foi muito bom. Acho que tem de ser genuíno; não dá para fingir; as reclamações têm de ser genuínas. Temos disposição, queremos pressionar, queremos ser intensos, mas há uma grande diferença quando se busca esse equilíbrio.”

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Iraola explica a “temporada estranha” do Liverpool

O Liverpool ocupa a quinta posição na Premier League, nove pontos atrás do líder Arsenal. Sofreu apenas nove gols em nove jogos do campeonato, mas já levou 10 em quatro partidas da Champions League. “Tem sido uma temporada estranha”, acrescentou Iraola. “Na Champions League, estamos marcando muitos gols e sofrendo muitos. Na Premier League, estamos marcando menos e sofrendo menos. Obviamente, queremos marcar mais e sofrer menos!

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“É uma questão de controlar os jogos. Às vezes, contra o Fenerbahce, controlamos demais, ocupamos boas posições e chegamos ao ataque, mas, em certos momentos, precisamos colocar mais jogadores na área. Isso nos dá menos controle, sim, mas nos torna mais perigosos. Especialmente contra o Arsenal… a forma como atacamos a área precisa melhorar.”

Gravenberch é dúvida enquanto Liverpool busca vitória sobre o Palace

Iraola confirmou que a presença de Gravenberch em Selhurst Park é incerta, já que o meio-campista continua lidando com dores no calcanhar.

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“Há uma semana, vínhamos de uma boa sequência, estávamos em uma boa situação e com o ânimo melhor”, disse ele. “Agora isso mudou, e tem de ser assim. Precisamos reagir depois de duas derrotas: precisamos vencer o Palace fora de casa.”