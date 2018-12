"Somos todos Koulibaly": torcida do Napoli vai a jogo com máscaras do zagueiro

O estádio San Paolo esteve repleto de fotos e máscaras do zagueiro, neste sábado (29), no duelo contra o Bologna

Os torcedores do Napoli compareceram ao estádio San Paolo, neste sábado (29), vestindo máscaras do zagueiro Kalidou Koulibaly e carregando cartazes com a imagem do senegalês, que na rodada passada foi alvo de cânticos racistas oriundos de parte da torcida da Internazionale de Milão.

Nascido na França, de pais senegaleses, o defensor de 27 anos passou boa parte da partida, uma derrota por 1 a 0 para a Inter, escutando cânticos que imitavam o barulho de macacos. O jogador, que já tinha recebido um cartão amarelo, ainda foi expulso de campo na parte final do cotejo, quando aplaudiu ironicamente uma decisão do árbitro.

Após a partida, o técnico do Napoli, Carlo Ancelotti, revelou que por três vezes pediram para o árbitro parar a partida e que as agressões raciais deixaram Koulibaly claramente nervoso. O comandante também garantiu que, se algo parecido acontecer novamente, ele vai pedir para os seus atletas deixarem o campo – independente do tipo de punições que poderiam vir com este ato.

A Internazionale de Milão foi punida com dois jogos com portões fechados, além de uma terceira partida com uma seção do estádio San Siro (a Curva Nord) sem torcedores. Koulibaly também foi punido por causa do cartão vermelho, recebendo dois jogos de suspensão: o primeiro deles, neste sábado (29), contra o Bologna, teve a sua presença no espírito dos torcedores que vestiram a sua máscara dentro do estádio, levando o recado contra a intolerância: “somos todos Koulibaly”.

Non importa il colore della pelle.

Non importa la religione.

Non importa per quale squadra fai il tifo. Il calcio, come tutti gli sport, é un gioco. E tutti i giochi sono passione, divertimento, libertà: e nella libertà siamo tutti uguali!

Domani saremo tutti Koulibaly! pic.twitter.com/qrZrNZ9Ypn — ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) 28 de dezembro de 2018

Companheiro de time do senegalês, Ghoulam foi às redes sociais na última sexta-feira (28) para reforçar o recado dos torcedores. Vestindo a máscara do amigo, o lateral escreveu em seu Twitter: “Não importa a cor da pele. Não importa a religião. Não importa por qual time você torce. O futebol, como todos os esportes, é um jogo. E todo jogo envolve paixão, divertimento, liberdade: e nele nós somos todos iguais! Amanhã seremos todos Koulibaly”.

(Fotos: Getty Images)

Esta é a segunda vez que torcedores do Napoli vestem máscaras em apoio a Koulibaly: em 2016, eles tiveram a mesma atitude depois que o zagueiro foi alvo de cânticos racistas oriundos da torcida da Lazio. Na ocasião, a partida ficou interrompida durante três minutos no segundo tempo.