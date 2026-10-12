Okan Buruk, técnico do Galatasaray, elevou o tom do discurso antes do confronto com o Barcelona na Liga dos Campeões, ao afirmar que sua equipe não vai apenas se defender, apesar da força do adversário, e ao destacar que jogar diante da torcida do clube turco dá motivação extra para enfrentar um dos candidatos ao título.

O Galatasaray recebe o Barcelona em Istambul, nesta terça-feira, em um duelo no qual a equipe turca busca aproveitar o fator casa e o apoio do público para deixar sua marca no cenário europeu, depois de ter sido derrotada por 3 a 1 pelo Sporting de Lisboa em sua partida anterior.

Buruk, de 52 anos, disse que o Barcelona talvez seja o melhor time do mundo em termos de nível atualmente, e que muitos o considerarão o favorito à vitória, mas ressaltou que o Galatasaray entrará em campo com grande confiança em suas capacidades.

E acrescentou o treinador da equipe turca: "Nós somos o Galatasaray, e vamos jogar em casa, por isso, independentemente da escalação com a qual disputarmos a partida, precisamos ser ofensivos. Não vamos nos limitar a nos defender diante do Barcelona, também vamos atacar".

Gündogan espera sua chance diante do Barcelona

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Buruk também abordou a situação do alemão Ilkay Gündogan, ex-jogador do Barcelona, depois de ele ter ficado no banco de reservas durante a vitória sobre o Kasimpasa por 3 a 1 na última sexta-feira, em uma decisão que levantou dúvidas sobre seu papel dentro da equipe.

Mas o treinador turco fez questão de elogiar seu jogador, afirmando estar satisfeito com seu comprometimento nos treinos e sua disposição para jogar, apesar de não ter recebido a oportunidade de atuar na última partida.

Disse Buruk: "O Ilkay sempre dá o seu máximo nos treinos, está pronto e esperando para jogar. Fizemos mudanças ofensivas na sexta-feira, e não podemos colocar muitos jogadores ao mesmo tempo. Todos os jogadores do time têm uma personalidade excelente e amam o clube, e não devemos interpretar mal o que o Ilkay fez. Estou muito satisfeito com ele".

O treinador do Galatasaray reconheceu que deixar jogadores de fora das partidas pode ter um impacto psicológico sobre eles, lembrando sua própria experiência como jogador e apontando que o futebol não está isento de sentimentos humanos.

E explicou: "Eu venho do mundo do futebol como jogador, e todos nós já passamos por situações como essa. Os jogadores não são máquinas, são seres humanos com sentimentos contraditórios. O Gündogan não jogou, e nem sequer entrou no campo depois do aquecimento na linha lateral. Se eu estivesse no lugar dele, ficaria triste, e talvez demonstrasse isso às vezes, mas não devemos pensar demais nessas coisas".

Elogios ao astro russo Aleksei Batrakov

Em outro contexto, Buruk elogiou o russo Aleksei Batrakov, de 21 anos, que se juntou ao Galatasaray vindo do Lokomotiv Moscou em agosto passado por 25 milhões de euros.

O treinador afirmou estar impressionado com o potencial do jogador e com sua postura profissional, considerando que seu desejo de evoluir e de trabalhar duro o ajuda a se integrar rapidamente ao sistema da equipe.

Disse Buruk: "Nós o contratamos porque é um excelente jogador de futebol. É um profissional de verdade e uma pessoa incrível, aberto à evolução e ao trabalho duro. Trabalhar com um jogador como ele é importante para mim, e todos nós gostamos muito dele".

Ele acrescentou que Batrakov se adaptou rapidamente ao estilo de jogo da equipe, expressando satisfação com seu nível e sua contribuição, e afirmando que trabalhar com jogadores que buscam constantemente evoluir representa um elemento importante no projeto do Galatasaray.