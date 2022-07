"Somos melhores que o Real Madrid" - Raphinha já provoca rivais do Barcelona

O brasileiro fez sua estreia pela equipe marcando um gol, equer repetir o bom jogo no domingo(24), contra os merengues

Raphinha acabou de chegar no Barcelona, mas já está cumprindo requisitos para cair no gosto dos torcedores culés. Além de marcar um gols em sua estreia, o brasileiro já logo tratou de provocar o Real Madrid, maior rival e próximo adversário de sua nova equipe.

Depois de muita expectativa, Raphinha acertou sua ida ao Barcelona nos últimos dias, a tempo de viajar com o time para a pré-temporada nos Estados Unidos. Assim, a estreia do brasileiro já aconteceu nesta terça-feira (19), em amistoso contra a Inter de Miami, onde ele marcou seu primeiro gol com a camisa blaugrana.

Raphinha fez parte da “primeira leva” do Barcelona contra a Inter de Miami - ele foi um dos 11 escolhidos para começar o jogo, antes que todos fossem substituídos para uma nova formação entrar em campo no segundo tempo. E 45 minutos foram o suficiente para que o brasileiro já deixasse alguns cartões de visita. No tempo em que esteve em campo, o Barça venceu os adversários por 3 a 0, com um gol do ex-Leeds, que também deu assistência para os dois outros.

Mais artigos abaixo

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

E se começar desse jeito dentro de campo não é o suficiente, Raphinha deu mais um jeito de cair nas graças da torcida de seu novo time. Após o jogo, em entrevista coletiva, o brasileiro fez provocações ao Real Madrid, principal rival e próximo adversário do Barcelona.

"Sempre tentamos marcar contra qualquer um, mas se for em um clássico, ainda mais. O mais importante é a vitória - mas para mim somos melhores que o Real Madrid", disse o atacante, que ainda comemorou a forma como fez sua estreia no Barça. "Estou muito feliz por ter marcado o meu primeiro gol. Foi um bom jogo. Tentei fazer um bom jogo. Estou muito feliz e espero continuar assim".

Barcelona e Real Madrid se enfrentam neste domingo (24), à meia-noite (de Brasília), no Allegiant Stadium, em Las Vegas. O jogo é o segundo dos quatro amistosos que os culés vão fazer durante sua pré-temporada nos Estados Unidos.