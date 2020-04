Sombra de Pelé e imaturidade: Robinho diz por que não vingou no Real Madrid

O "Rei das Pedaladas" chegou com grande expectativa ao Bernabéu, mas não deixou saudades

Quando Robinho chegou ao , em agosto de 2005, a expectativa era enorme. Após obter glórias históricas com o , e de se firmar na seleção brasileira, o “Rei das Pedaladas” era visto por muitos como candidato a futuro melhor do mundo.

Robinho chegou na capital espanhola causando frisson e mobilizando vários torcedores. Em sua apresentação, foi elogiado por sua habilidade e recebeu a camisa número 10 – que antes havia pertencido ao português Luís Figo.

“É um daqueles jogadores capazes de criar jogadas que as crianças de todo o mundo tentam copiar nas ruas”, disse o presidente Florentino Pérez na época. Mas o roteiro não seguiu conforme a expectativa.

Mais times

Foram três temporadas, dois títulos de e 35 gols. Mas a impressão era de que Robinho ainda estava longe de ser o jogador que muitos esperavam. O brasileiro insistiu para deixar o Santiago Bernabéu, em 2008, e acabou acertando com o – deixando um gosto amargo para os torcedores do Real.

E em entrevista recente, concedida ao Marca, da , Robinho (hoje no Istambul , da ) fez uma mea-culpa em relação à sua história no Real Madrid. Na opinião do atacante de 36 anos, a alta expectativa e sua falta de maturidade explicam a impressão negativa de sua passagem pelo gigante espanhol.

“Eu sei que as pessoas esperavam que eu fosse ganhar a Bola de Ouro. Quando o Pelé fala sobre você, as pessoas escutam. Fizeram essas comparações, mas não há um novo Pelé, nem agora e nem nunca”, afirmou.

“Eu não me arrependo de ter saído do Madrid, mas lamento pelo final ter sido ruim quando eu fui (...) Me faltava maturidade e capacidade de parar, pensar com uma mente clara e considerar as consequências antes de tomar as decisões. Só a idade e a experiência te dão isso”.