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Solução ou grande surpresa? Novo técnico aparece nos treinos do Al-Ahli!

Al-Ahli
Campeonato Saudita
M. Jaissle
Arábia Saudita
Alemanha

Futuro incerto

O português Rui Santos entrou no foco das atenções dentro do Al-Ahli saudita, depois de assumir o comando dos treinos da equipe principal de forma interina após a saída do alemão Matthias Jaissle, num momento em que a diretoria ainda não definiu a contratação de um novo treinador antes do início da temporada.

A diretoria do Al-Ahli corre contra o tempo para chegar a um acordo com um treinador estrangeiro, mas o fracasso das negociações com mais de um nome nos últimos dias abriu espaço para questionamentos sobre a possibilidade de Rui Santos permanecer à frente da comissão técnica, ainda que seja no início da nova temporada.

Segundo o jornal "Arriyadiyah", Rui Santos, técnico da equipe sub-21 do Al-Ahli, comandou os treinos da equipe principal com a ajuda de Mohamed Massad, após o retorno dos jogadores das férias que tiveram ao término da pré-temporada realizada na Áustria e em Portugal.

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Apesar de a missão de Santos ser interina até o momento, o pouco tempo antes do início da temporada pode lhe dar uma oportunidade inesperada, especialmente se a diretoria não conseguir resolver a questão do novo treinador nos próximos dias.

Campeonato Saudita
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al-Ahli crest
Al-Ahli
AHL

O Al-Ahli inicia sua caminhada na Liga Roshan Saudita no dia 13 de agosto, diante do Al-Diriyah, o que aumenta a pressão sobre a diretoria para resolver rapidamente a questão técnica, seja com a contratação de um novo treinador ou dando a confiança a Rui Santos para comandar a equipe na primeira fase da temporada.

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