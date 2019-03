Solskjaer vibra com vitória de virada do United: "Vestiário está pulando"

Técnico vibra com gols de Lukaku, além do primeiro marcado por Andreas Pereira

Técnico do Manchester United, Ole Solskjaer admitiu que o "vestiário está pulando" depois de ver Romelu Lukaku garantir a virótia por 3 a 2 sobre o Southampton.

Os Red Devils venceram mais uma partida em casa e seguem invictos na Premier League sob o comando do treinador interino.

O jogo foi movimentado e por alguns momentos pareceu que os Red Devils iriam sofrer uma derrota no Old Trafford. No entanto, o time redescobriu o espírito de luta e buscou o placar, que os fez retornar ao G4 do Campeonato Inglês.

"Foi um daqueles jogos, teve de tudo", disse Solskjaer à BBC Sport.

"Foi um jogo aberto e eles vieram para nos bater. Deveríamos ter feito 1 a 0, 2 a 0 nos primeiros cinco minutos", analisou.

"Eles se acalmaram e marcaram com dois chutes inacreditáveis. Minha equipe foi fantástica e os meninos foram muito bem no segundo tempo".

(Foto: Getty Images)

"O vestiário está pulando no momento", comemorou o técnico.

Lukaku iniciou a partia ao lado de Marcus Rashford e marcou dois gols para o United. Já Andreas Pereira também marcou seu primeiro tento na Premier League.

"A crença está lá, eles passaram tanto tempo sem perder jogos (em casa) e estão ansiosos", disse Solskjaer a respeito da equipe estar a 12 jogos sem perder na primeira divisão inglesa.

"Eles querem entrar em campo e a confiança é alta. Eles tiveram as finalizações de classe de Lukaku e estou contente por Andres Pereira", continuou.

"Lukaku é um artilheiro, continua treinando todos os dias e tem qualidade".

Agora, o Manchester United se prepara para enfrentar o PSG pelas oitavas de final da Champions League. E os Red Devils precisarão do poder de fogo para reverter o placar negativo de 2 a 0 no jogo de ida.

"Vamos acreditando contra o PSG, não temos nada a perder", finalizou.