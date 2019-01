Solskjaer quer permanecer no Manchester United após o fim da temporada

Comandante norueguês alcançou a quarta vitória em quatro jogos pelos Red Devils e tem melhor início da história desde Matt Busby, em 1946

Ole Gunnar Solskjaer não quer deixar o comando do Manchester United após o fim da temporada. Ele foi contratado, e tem sido tratado pelo clube, como técnico interino, após a demissão de José Mourinho. Acontece, entretanto, que o norueguês vem em grande fase e está com 100% de aproveitamento nos quatro jogos disputados até aqui. Em entrevista à SkySports, ele se resumiu a dizer "eu não quero", quando perguntando se ele iria sair do United em junho.

Na última quarta-feira (02), Solskjaer conquistou sua quarta vitória em quatro jogos após bater o Newcastle por 2 a 0. Os dois gols foram marcados na segunda etapa, com Lukaku e Rashford balançando as redes. Agora, o treinador afirmou que não pensa nos resultados conquistados, mas tem sua mente voltada apenas para a partida contra o Reading, pela FA Cup, que acontece no sábado (05).

"Eu só estou pensando no próximo jogo porque se você ganha quatro, você também pode vencer outras quatro com esse clube. Esse é o desafio, esse é o padrão que tínhamos", falou Ole Gunnar.

Com a boa volta de Lukaku e a ótima fase de Marcus Rashford, Solksjaer tem uma boa "dor de cabeça" para montar o time no ataque. Mas o norueguês disse que é possível que os dois atuem juntos.

"É possível jogar com os dois juntos sem problemas. Um pode jogar pela direita, os dois podem jogar pelo meio. Isso me dá opções", falou Solskjaer.