Solskjaer manda mensagem otimista para Fred no Manchester United: "Ele terá chances"

Meio-campista brasileiro tem atuado pouco com o treinador norueguês, mas tem a confiança do técnico que deve dar mais oportunidades a ele

Quem vê a temporada do Manchester United pode imaginar que o brasileiro Fred está com pouca moral com Ole Gunnar Solskjaer. A última partida que o meia brasileiro jogou foi no dia 5 de janeiro, contra o Reading, pela FA Cup. Mesmo assim, o treinador norueguês disse que Fred tem se destacado nos treinos e que a chance dele chegará.

**************

"Eu não acho que o meu desafio seja incorporar jogadores na partida. O desafio é para os jogadores, para que eles estejam prontos quando tiverem a chance e Fred tem trabalhado duro nos treinamentos, ele é um bom rapaz", falou Solskjaer.

**************

Mais artigos abaixo

O treinador citou o caso de dois jogadores sul-americanos que levaram um bom tempo para se adaptar à realidade do futebol inglês e do Manchester United, com a intenção de dizer que quando Fred conseguir se adaptar plenamente, conseguirá jogar o que se espera dele.

(Foto: Getty Images)

"Há muitos jogadores que vieram e acharam os primeiros meses muito difíceis. Dois dos melhores jogadores com quem joguei e demoraram para se adaptar foram Diego Forlán e Juan Sebastian Verón. São jogadores fantásticos, mas quando conseguiram se adaptar jogaram muito bem. Então eu acho que ele [Fred] não precisa se preocupar muito. Ele terá as chances", disse Ole Gunnar.

O Manchester United recebe o Burnley nessa terça-feira (29), às 18h (de Brasília), em Old Trafford, pela 24ª rodada da Premier League.