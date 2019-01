Solskjaer já tem o melhor início de um técnico na história do Manchester United

Treinador supera lendas como Alex Ferguson e Matt Busby e vive começo fantástico nos Red Devils

O começo de trabalho de Ole Gunnar Solskjaer no Manchester United é simplesmente espetacular. São oito vitórias em oito jogos e uma mudança da água para o vinho do time de Old Trafford. A equipe que parecia fadada a uma temporada de fracassos e estava longe de empolgar, hoje vence com tranquilidade, demonstra enorme confiança, qualidade e encanta.

O início é tão bom que é o melhor de um treinador na história do Manchester United. Com a vitória por 3 a 1 sobre o Arsenal, nesta sexta-feira (25), pela 4ª fase da FA Cup, que deu o avanço aos Red Devils, Solskjaer chegou a oito vitórias em seus oito primeiros jogos no comando desde que substituiu José Mourinho, em 18 de dezembro.

Solskjaer supera lendas históricas do Manchester United e tem um início de trabalho melhor que Sir Matt Busby e seu antigo treinador, Sir Alex Ferguson, os dois melhores treinadores da história do clube.

A sequência é tão boa que os Red Devils, que antes estavam distantes de qualquer sonho na Premier League, agora lutam por uma vaga na próxima Champions League. A equipe ocupa o sexto lugar, com 44 pontos, mesma pontuação do quinto Arsenal e apenas três unidades atrás do quarto Chelsea, primeiro time na zona de classificação à UCL. Além disso, segue vivo na FA Cup e aparece mais forte, confiante e renovado nas oitavas da Champions, onde enfrentará o PSG.

Se manter o nível de trabalho, será difícil para o United não efetivar o interino após o fim da temporada.