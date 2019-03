Solskjaer faz alerta: "United precisa da UCL para atrair bons jogadores"

Técnico interino busca classificação depois de um início de temporada abaixo do esperado

Apesar de ainda não saber se seguirá no Manchester United na próxima temporada, Solskjaer está planejando com a diretoria os nomes que podem interessar o clube na próxima janela de transferências. No entanto, o atual técnico interino dos Red Devils fez um alerta: a equipe precisa se classificar para a Champions League se quiser assinar com as grandes estrelas.

"Sabemos que não podemos simplesmente viver do nosso nome, tradição e história. Queremos atrair bons jogadores e queremos melhorar os jogadores que temos aqui. Todos esses grandes nomes que temos, precisam de jogadores para desafiá-los, porque ninguém deve se sentir 100% seguro para estar entre os titulares", disse.

Atualmente em quinto lugar na Premier League e a dois pontos do Arsenal, o United enfrenta o Paris Saint-Germain no jogo de volta das oitavas de final da UCL, na quarta-feira (6), após perder por 2 a 0 em Old Trafford.