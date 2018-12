Solskjaer é reverenciado pela torcida do United em seu regresso a Old Trafford

Diabos Vermelhos derrotaram o Huddersfield Town, por 3 a 1, pela 19ª rodada da Premier League

Ole Gunnar Solskjaer foi reverenciado pela torcida do Manchester United no seu retorno ao Old Trafford. Depois de sua estreia com goleada por 5 a 1 sobre o Cardiff, o treinador conseguiu seu segundo triunfo ao derrotar o Huddersfield Town por 3 a 1. Nemanja Matic e Paul Pogba, duas vezes, fizeram os gols dos Diabos Vermelhos, enquanto Jorgensen descontou.

Cartazes de boas-vindas e lembrando o seu gol decisivo na Champions de 1998/99, além de camisa com seu nome na época em que defendeu o clube como jogador, foram algumas das homenagens ao treinador em Old Trafford.