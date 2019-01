Solskjaer diz não acreditar em baixas no elenco do Manchester United

Treinador norueguês ainda falou da situação do brasileiro Andreas Pereira que tem tido poucas oportunidades na equipe principal

Para Ole Gunnar Solskjaer, o Manchester United chegará ao final dessa janela de transferências sem nenhuma baixa no elenco. "No momento eu vejo todos permanecendo no clube", disse técnico norueguês quando perguntado sobre a situação de Matteo Darmian, que supostamente é alvo da Juventus.

Solskjaer destacou ainda que não está muito envolvido nas transferências desse período, mas não descartou totalmente a possibilidade de chegadas e saídas ainda em janeiro.

"Nenhum negócio foi feito com ninguém, mas ainda faltam alguns dias. Eu não estou muito envolvido nas negociações, por isso, o que acontecer, aconteceu. Mas será bom quando a janela de transferências fechar e puder continuar a trabalhar com os jogadores que permanecerem", falou Ole Gunnar.

A janela europeia de transferências de janeiro encerra-se na próxima quinta-feira (31). Depois desse prazo, as equipes só poderão contratar no meio do ano, quando a chamada "janela de verão" se abre.

Algumas especulações crescrem nesse período. Além do já mencionado Darmian, o lateral Antonio Valencia também está sendo colocado como alvo de equipes italianas.

Uma das situações mais intrigantes é a de Andreas Pereira. O belga-brasileiro de 23 anos tem atuado muito pouco pelo time principal. Na pré-temporada e no início da Premier League, ainda sob a batuta de José Mourinho, o jogador teve bastante oportunidades, mas não convenceu nem Mourinho e nem Solskjaer ainda.

Por isso, rumores sobre uma eventual saída por empréstimo surgiram com força. Ainda assim, o treinador norueguês elogiou os treinamentos do brasileiro e disse que ele deve jogar algumas partidas até o fim da temporada.

"Eu não vejo ele saindo por empréstimo porque Andreas tem treinado de maneira fantástica desde eu voltei. Ele é um jogador que deve jogar alguns poucos jogos até o final da temporada", afirmou Solskjaer.

O Manchester United recebe o Burnley nessa terça-feira (29), às 18h (de Brasília), no Old Trafford, pela 24ª rodada da Premier League.