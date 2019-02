Solskjaer defende Sánchez e o compara a um... pote de ketchup entupido!

Atacante chileno ainda não encontrou sua melhor forma desde que chegou ao Manchester United, mas tem o apoio do treinador

Alexis Sánchez vive um momento de incertezas no Manchester United. Ainda sem conseguir render o que se espera dele, o chileno até aqui é uma grande decepção para os Diabos Vermelhos. Mas mesmo assim, o treinador Ole Gunnar Solskjaer o defende e acredita em seu potencial, para exemplificar isso, ele comparou o momento do atacante a uma bisnaga de ketchup.

"Sabe aquele pote de ketchup que você chacoalha quando nunca sai, mas que quando sai vem um monte? Eu tenho certeza que ele [Sánchez] vai ficar bem", falou Ole.

Desde que chegou ao Old Trafford, em janeiro de 2018, Sánchez participou de 37 partidas, fez cinco gols e deu nove assistências. Com Martial e Lingard lesionados, o atacante chileno deve começar jogando na partida dessa segunda-feira (18), contra o Chelsea, pela FA Cup, com transmissão exclusiva do DAZN. Solskjaer disse que é importante

"Nós precisamos que todos os jogadores joguem no melhor nível. Estamos disputando para ficar entre os quatro primeiros contra times muito bons, então é preciso que os jogadores se apresentem para cumprir as expectativas do Manchester United ao final da temporada", falou Solskjaer.

O treinador norueguês ainda comentou a derrota sofrida para o PSG no jogo de ida das oitavas de final da Champions League. Ole afirmou que os jogadores ficaram com o ego ferido pela derrota e disse que os jogadores querem dar a volta por cima na Copa da Inglaterra.

"Nós estamos indo bem rumo ao final da temporada. Os jogadores tiveram esse pequeno tropeço contra o PSG, talvez um choque de realidade. O orgulho deles foi ferido. Eu tenho certeza que eles querem dar a volta por cima na segunda-feira", explicou Solskjaer.