Solskjaer defende Mourinho: "Eu não acho que ele terá problemas para arrumar um emprego. Ele é fantástico"

Atual técnico dos Red Devils voltou a elogiar o seu antecessor em Old Trafford

A saída de José Mourinho do Manchester United parece não ter deixado saudades entre os jogadores e diretores. No entanto, Ole Gunnar Solskjaer, técnico interino da equipe, parece não ter problemas com o português e voltou a elogiar a qualidade do seu antecessor.

"Ele é um treinador fantástico e com os resultados que teve penso que não terá dificuldades em encontrar trabalho.", disse.

O United enfrenta Brighton no próximo sábado (19) e Solskjaer está confiante de que pode conseguir sete vitórias consecutivas.



Foto: Getty Images

"Você entra em todos os jogos do Manchester United, como jogador ou treinador, pensando que vai ganhar. Essa é a natureza do clube", disse.

"Tivemos seis bons jogos, mas o próximo é sempre o mais importante. Todos disseram que o Tottenham é o teste - não acho que seja o teste no que diz respeito à atitude, porque você sabe que os jogadores vão jogar para isso.", concluiu.

O Manchester United ocupa a sexta posição na Premier League, com 41 pontos.