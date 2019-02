Solskjaer convida Ferguson para preleção contra o Liverpool: "Sabemos o quanto significa pra ele"

O mais vitorioso treinador do Manchester United não confirmou sua presença no vestiário do Old Trafford

Ole Gunnar Solskjaer deixou claro que gostaria que Sir Alex Ferguson fizesse a preleção da partida entre Manchester United e Liverpool, pela 27ª rodada da Premier League, que acontece nesse domingo (24), às 11h05 (de Brasília), no Old Trafford. O atual treinador dos Red Devils entende que Ferguson conhece e valoriza essa partida mais do que ninguém.

"Ele [Ferguson] seria bem-vindo para falar com os jogadores se ele quisesse. Ele é o professor. Nós sabemos o quanto significou para ele conseguir superar o Liverpool", falou Solskjaer. O ex-técnico do United, porém, não confirmou presença no vestiário da equipe da casa.

A última partida dos Red Devils contra o Liverpool pela Premier League marcou a demissão de José Mourinho do comando do time de Manchester. A vitória sem sustos por 3 a 1 mostrou a superioridade dos Reds naquela época. De qualquer forma, a situação não é das mais confortáveis para o United agora, já que se vencer, ele dará uma "forcinha" ao rival Manchester City que ficará com a ponta da tabela. Caso empate ou perca, o time de Jürgen Klopp pode voltar ao topo e voltar a abrir três pontos de vantagem.

Por isso, Solskjaer entende que é necessário que a equipe aprenda com os erros cometidos na partida contra o PSG. O jogo de ida das oitavas de final da Champions League marcou a primeira derrota do treinador norueguês como técnico dos Diabos Vermelhos.

"Precisamos aprender com aquela experiência contra o PSG porque nós não jogamos no nível que queríamos. Temos que garantir que estaremos focados. Todos esses jogos são decididos por detalhes. Sabemos que estamos em um jogo muito difícil. O Liverpool está fantástico e sabemos que vir ao Old Trafford deveria ser difícil também. Eles nos respeitam e nós os respeitaremos", disse Ole Gunnar.