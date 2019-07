Solskjaer contra o desmanche no Manchester United: "não temos nenhuma oferta"

Time inglês tem sido alvo de especulações de saídas de Pogba e Lukaku, mas o treinador diz estar tranquilo sobre a situação dos atletas

Ole Gunnar Solskjaer crê que não haverá desmanche no . O treinador norueguês se mostra ciente de tudo o que tem sido noticiado a respeito de seus jogadores, mas mostra convicção ao dizer que a situação dos jogadores está tranquila no clube.

"Quando você está no você espera que várias coisas comecem a pipocar na janela de transferências. Eu conversei com Pogba, falei com Lukaku, falei com Rashford, com Lingard, falei um pouco com os jogadores durante as férias. Até onde eu sei e até agora, nós não temos nenhuma proposta por nenhum dos nossos jogadores. Pogba e a maioria dos nossos atletas têm contratos longos", falou Solskjaer.

O treinador demonstrou naturalidade ao comentar sobre essas especulações que sempre aparecem em grandes times como o Manchester United.

"Tem havido muitas conversas e especulações sobre muitos jogadores. Tanto para chegar quanto para sair. Para mim são negócios como sempre", disse o técnico.

Os maiores rumores atingem especialmente Paul Pogba e Romelu Lukaku. O francês campeão do mundo vem sendo ligado a um possível retorno à , e o também tem sido colocado como uma opção para o campeão do mundo.

Já Lukaku parece estar nos planos da e poderia ser o substituto de Icardi, caso o argentino saia para outro clube.