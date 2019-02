Solskjaer compara Fred a Forlán e Verón no United: "Ele tem muito talento"

Treinador norueguês garante que o brasileiro terá mais chances e insiste que ele precisa de mais tempo para se adaptar

O brasileiro Fred vem tendo poucas oportunidades no Manchester United. Desde que chegou ao Old Trafford, ele jogou apenas 845 minutos (menos de 10 jogos completos) e pouco conseguiu mostrar o futebol que levou o United a pagar 59 milhões de euros (cerca de R$ 250 milhões). Mesmo assim, o técnico Ole Gunnar Solskjaer diz saber do talento do brasileiro e diz que é necessário mais tempo para ele se adaptar.

"Nós sabemos que Fred é um jogador muito, muito bom. Esperamos que ele se adapte ao jogo inglês porque não há dúvidas sobre seu talento. Absolutamente nenhuma dúvida", falou Solskjaer.

O técnico norueguês comparou o caso de Fred ao de dois gigantes da América do Sul que passaram pelo United: Diego Forlán e Juan Sebastian Verón. Ele lembrou que os latinos também precisaram de tempo para se adaptar ao estilo da Premier League.

(Foto: AFP)

"Há muitos jogadores que vieram e acharam os primeiros meses difíceis. Um dos melhores jogadores que eu joguei que teve bastante dificuldade foi Diego Forlán. Verón também. Vocês sabem, eles foram dois jogadores fantásticos e demorou um pouco. Mas quando eles se adaptaram, renderam bem. Então, eu acho que ele não precisa se preocupar muito, ele terá as chances", disse o técnico.

Fred deve estar à disposição de Ole Gunnar Solskjaer para o grande clássico entre Manchester United e Liverpool que acontece no domingo (24), às 11h (de Brasília). O jogo pode definir o futuro do Liverpool no campeonato, pois, caso perca, os Reds ficarão com o mesmo número de pontos e de jogos do Manchester City, que leva a melhor pelo saldo de gols na briga pelo título da Premier League.