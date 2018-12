Solskjaer comemora futebol ofensivo do United, mas pede para time não sofrer gols

Três jogos, três vitórias. Doze gols marcados e três sofridos. O Manchester United é outro desde a chegada de Ole Gunnar Solskjaer para ocupar o cargo de interino após a demissão de José Mourinho.

Após a vitória por 4 a 1 sobre o Bournemouth, neste domingo (30), em duelo válido pela 20ª rodada da Premier League, o ídolo do United avaliou a exibição de sua equipe e agora estipulou um novo objetivo: terminar uma partida sem sofrer gols.

“Ainda estamos querendo terminar um jogo sem sofrer gols”, afirmou à Sky Sports. “No primeiro tempo nós atacamos o jogo com grande ritmo e muita energia, mas a resposta o gol deles foi ótima. Nós administramos o jogo muito melhor do que fizemos contra o Huddersfield”.

