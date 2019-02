Solskajaer:"Não estava pronto para o Cardiff, mas conheço o DNA do United"

Com passagem apagada pelo comando do Cardiff, Solskjaer comemora o bom momento no Manchester United

Treinador do Manchester United após a demissão de José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer admitiu que não estava preparado para ocupar o cargo de técnico dos Reds Devils. Porém, em entrevista à Sky Sports, o norueguês disse estar prosperando com o clube.

"Eu conheço a cultura e a identidade do clube e o estilo de jogo. O Manchester United me serve muito mais do que um clube que luta pelo final da tabela. Eu não estava pronto para essa luta. Mas eu não disse que não estava pronto para a Premier League. Isso é diferente”.

O ex-jogador de futebol ainda revelou qual é a relação com os atletas nos bastidores do clube inglês, que a ocupa a 5ª posição na Premier, com apenas dois pontos a menos que o quarto colocado, o Chelsea. De olho em uma vaga para a próxima Champions League, a equipe busca se manter dentro da zona de classificação para o torneio, entre os quatro primeiros.



(Foto: Getty Images)

"Minha convicção é confiar nos jogadores e confiar neles para jogar do jeito certo. Tentar dominar as equipes, tentar ganhar os jogos da maneira certa. Jogar da maneira que fazemos agora com o Manchester United”, disse.

Vale ressaltar que Solskjaer passou pelo comando do Cardiff antes de chegar ao United. Mas em uma passagem sem o sucesso esperado por ambas as partes, Solskjaer aproveitou para lembrar o ocorrido naquela época.

"Eu deveria ter mudado a mentalidade para algo diferente, pensando sobre um time que luta contra o rebaixamento. É mais fácil aqui porque sei o que é o DNA e a identidade do Manchester United, e o que é um jogador do Manchester United. É uma identidade vencedora. É uma identidade confiante”, finalizou.