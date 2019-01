Solskajaer diz que Manchester United não pode se contentar apenas com G4

Técnico norueguês entende que esse ano é impossível os Diabos Vermelhos vencerem a Premier League, mas já mira no futuro

Ole Gunnar Solskjaer entende que o Manchester United não deve se contentar apenas em estar entre os melhores, mas deve buscar títulos e especialmente o da Premier League. O treinador interino dos Red Devils sabe que esse ano é impossível conquistar a liga, mas já faz planos para o futuro.

"O sonho não é estarmos entre os quatro primeiros. Somos o Manchester United, você deveria sempre almejar conquistar a liga. Não podemos fazer isso esse ano, mas precisamos olhar para para frente para conseguir de novo porque precisamos voltar àquilo", falou Ole Gunnar.

O treinador chegou para ser interino, mas os ótimos resultados - oito vitórias em oito partidas - podem fazer com que Solskjaer se torne o técnico oficial do clube ao final da temporada. O norueguês procura olhar a situação da equipe com realismo para não criar ilusões.

(Foto: Getty Images)

"Estamos em sexto no momento, então estamos atrás dos times mais fortes. Nosso desafio é para estar entre os três primeiros agora. Eu acho que não podemos olhar de modo realista e achar que conseguimos alcançar os dois primeiros, mas eu estou realmente impressionado com o time e com os jogadores pelo desejo de melhorar. Eles têm espírito de time e isso vai longe", avaliou Solskjaer.

O Manchester United recebe o Burnley nessa terça (28), às 18h (de Brasília), em Old Trafford, pela 24ª rodada da Premier League.