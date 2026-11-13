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O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, revelou uma evolução marcante no quadro de lesões do time merengue, depois de o clube conseguir reduzir de forma significativa o número de contusões, graças a um sistema de trabalho físico integrado comandado por Antonio Díaz, responsável pela preparação física.

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Segundo o jornal espanhol As, Díaz, especialista em treinos de força excêntrica, tornou-se um dos principais responsáveis pela grande melhora na condição física dos jogadores do Real Madrid, depois de o time ter sofrido 123 lesões e outros problemas físicos ao longo das duas últimas temporadas.

Mourinho havia apontado essa evolução durante a entrevista coletiva após a vitória do Real Madrid sobre o Villarreal no dia 9 de outubro, na primeira partida de uma sequência de oito triunfos consecutivos do time merengue.

Disse o técnico português: "Vocês querem uma história? Vou contá-la. Esta é a primeira vez nos últimos dez anos que o Real Madrid chega à metade de outubro sem nenhum jogador lesionado".

E acrescentou: "Os jogadores atualmente lesionados têm lesões que remontam à temporada passada: são Militão, Rodrygo e Asensio, que passou por cirurgia nesta temporada devido a uma lesão que remonta a janeiro passado, e Mendy. É uma boa história, não é?".

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E a situação está ainda melhor hoje, depois de Militão ter voltado aos gramados e de Mendy ter recebido alta médica, embora não tenha entrado em nenhuma lista de jogos até o momento, de modo que as ausências se limitam a Rodrygo e Asensio.

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Essa evolução reflete uma melhora concreta no histórico de lesões, que havia se transformado em uma grande fonte de preocupação dentro do clube merengue, após o enorme número de lesões e problemas físicos que atingiram o time nas duas temporadas anteriores.

Mourinho não critica muito o trabalho feito pelos técnicos anteriores, mas defende a estrutura atual, afirmando: "Conheço os números do passado, mas não conheço os detalhes do trabalho que vinha sendo feito. Aqui trabalhamos segundo um plano completo, natural e profissional, baseado em uma cooperação excelente entre todos".

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E explicou: "Há os jogadores e o departamento técnico, que conta com especialistas em ciências do esporte capazes de fazer prevenção, aumentar a força e montar treinos individuais quando surgem sinais leves que podem ser detectados antes de se transformarem em problemas, além do departamento médico, que participa de forma intensa dessa estrutura e realiza muito trabalho invisível".

O nome de Antonio Díaz se destaca como o principal responsável por essa transformação, já que possui uma trajetória profissional marcante, depois de ter iniciado a carreira em um papel semelhante ao de tradutor, exatamente como aconteceu com Mourinho no Barcelona, quando trabalhou sob o comando de Bobby Robson.

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Díaz, nascido em 1982, começou trabalhando como tradutor de Luigi Delneri, que assumiu o comando do Porto como sucessor de Mourinho, depois que seu conhecimento da língua italiana, adquirido durante o período de estudos na Itália em um programa de intercâmbio estudantil, o ajudou.

Díaz trabalhou com Nuno Espírito Santo durante a última fase de sua carreira como jogador no Porto e, quando este iniciou sua trajetória como técnico, o levou consigo para integrar sua comissão técnica.

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A dupla trabalhou junta nos clubes Rio Ave, Valencia, Porto, Wolverhampton, Tottenham, Al Ittihad e Nottingham Forest, antes de Díaz receber um telefonema de Mourinho em 2025 para acompanhá-lo em sua jornada como técnico na Turquia, no Fenerbahçe, e depois no Benfica.

Quando Mourinho negociava com o Real Madrid, o clube merengue insinuou já contar com Antonio Pintus na comissão responsável pela preparação física, mas o técnico português insistiu na contratação de Díaz, afirmando que era o homem em quem queria se apoiar.

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Ao contrário de Xabi Alonso, Mourinho não fechou a porta para a integração de Pintus à comissão técnica, pois sabe que o preparador físico italiano goza de grande apreço nos corredores do Real Madrid, assim como reconhece o valor de sua experiência e conhecimento nessa área.

Díaz e Pintus dividem as tarefas do trabalho físico, mas a palavra final nesse assunto cabe ao primeiro, de acordo com a visão de Mourinho, que encontra nos resultados o que sustenta sua decisão.

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O Real Madrid marcou 16 gols dos 44 que fez na temporada atual após o minuto 75, uma taxa de 36,4%, o que reflete a capacidade do time de encerrar as partidas com grande força física.

O time merengue se beneficiou dessa vantagem para conquistar diversas vitórias e viradas importantes, como aconteceu diante de Roma, AEK e Barcelona.

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Isso representa um dos aspectos fundamentais da estrutura de preparação física do Real Madrid, enquanto o outro aspecto é o sucesso recente do time em manter a maioria de seus jogadores em condições e disponíveis para atuar.

Desde o início do período de preparação para a nova temporada, os jogadores do Real Madrid sofreram apenas dez lesões, com o número caindo gradualmente à medida que a temporada avança, já que outubro registrou apenas duas lesões, uma delas a de Thibaut Courtois, com um mal-estar semelhante a uma gripe.

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Grande parte dessa melhora está ligada à especialidade na qual Díaz se destaca, sendo um dos mais importantes especialistas do mundo na área esportiva: os treinos de força excêntrica.

Queda nas lesões de até 70%

Sobre esse método falou Paulino Granero, preparador de cargas físicas espanhol que já trabalhou no CSKA de Moscou e na seleção russa e atualmente atua no clube catari Al Shamal, explicando ao jornal As como esse tipo de treino é aplicado.

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Granero disse: "A força pode ser treinada de três maneiras: a primeira é concêntrica, quando o músculo se encurta; a segunda é isométrica, quando o músculo não se movimenta; e a terceira é excêntrica, quando o músculo se estende e aumenta de comprimento".

E acrescentou: "Do ponto de vista fisiológico, as pesquisas mais recentes apoiam que o melhor método de treino neuromuscular com o objetivo de prevenir lesões consiste em trabalhar os músculos por meio de treinos de força excêntrica".

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Granero, que tem uma relação de amizade pessoal com Díaz além de atuarem na mesma área, deu um exemplo prático desse método, citando o que presenciou após a partida contra a Roma.

Disse ele: "Depois do jogo contra a Roma, notei que os jogadores reservas permaneceram no gramado para continuar os treinos e faziam um exercício chamado flexão nórdica de posteriores de coxa, no qual o jogador se ajoelha enquanto outra pessoa segura seus pés, e então ele move o tronco para a frente e volta à posição anterior".

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E explicou: "Esse é um exercício de força excêntrica que trabalha os músculos posteriores da coxa, e é apenas um exemplo de um conjunto de outros treinos, que incluem os quadríceps e os músculos adutores da coxa".

E concluiu: "É um método de treino que traz grandes benefícios no nível muscular, e está claro que o Real Madrid trabalha esse aspecto de forma excelente".

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Díaz é um dos principais especialistas em treinos de força excêntrica, e parece que sua filosofia começou a dar frutos dentro do Real Madrid, especialmente por se basear em um forte alicerce científico.

Uma análise publicada pela revista norte-americana de medicina esportiva, baseada em 108 estudos diferentes, concluiu que os programas de treino excêntrico contribuíram para reduzir os índices de lesões nos posteriores de coxa em uma faixa que varia entre 56,8% e 70%.

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Outro estudo publicado pela revista britânica de medicina esportiva também concluiu que o exercício de flexão nórdica de posteriores de coxa reduz as lesões nesses músculos em até 51%.