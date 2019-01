Solari: "Vencer a batalha com Isco? A próxima batalha é o próximo jogo"

Treinador do Real Madrid volta a rejeitar polêmicas com o meio-campista, que tem sido pouco utilizado nesta temporada

Especulado em várias equipes como o Manchester City de Pep Guardiola, Isco vive, talvez, sua pior temporada no Real Madrid, sendo reserva no time de Santiago Solari e tendo poucos minutos em campo.

A imprensa espanhola garante que o meia está insatisfeito, querendo deixar os Blancos e não tem um bom relacionamento com Solari. No entanto, o treinador rejeita qualquer tipo de polêmica com Isco.

Perguntado sobre uma "batalha" com o meia, em entrevista coletiva neste sábado (26), Solari rejeitou a possibilidade.

"A única batalha que existe é a próxima partida e vamos enfrentá-la como equipe. O futebol se ganha com todo o elenco. Eles são o coração de todo um projeto e uma partida é ganha pelos que começam jogando e pelos que saem do banco. Todos os jogadores são importantes e podem mudar um jogo", disse o treinador.

No quarto lugar de La Liga, dez pontos atrás do líder e rival Barcelona, o Real Madrid encara o Espanyol, fora de casa, às 17h45 (de Brasília), neste domingo (27).