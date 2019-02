Solari torce pela escalação de Messi no clássico: "É sempre bom que os melhores joguem"

Treinador do Real Madrid fala sobre argentino e não revela se Vinícius Júnior será titular contra o Barcelona

Lionel Messi vai ou não vai jogar o clássico entre Barcelona e Real Madrid, pela partida de ida das semifinais da Copa del Rey?

A dúvida por conta dos problemas físicos do argentino continua, e o técnico blanco, Santiago Solari, se por um lado admite um temor óbvio, por outro torce para que Messi seja escalado e enfrente os Merengues.

"É claro e absoluto que Messi influencia no jogo e me deixa inquieto. No entanto, no futebol, é sempre melhor que os melhores jogadores joguem todos os jogos", disse o treinador do Real, em entrevista coletiva nesta terça-feira (5).

Sobre o Real Madrid, que chega para o jogo em sua melhor fase na temporada, com cinco vitórias nos últimos cinco jogos, tendo a melhor sequência com Solari no comando, o treinador fez mistério em relação a escalação e não revelou qual time jogará, além de manter a dúvida entre quem começa jogando: Gareth Bale ou Vinícius Júnior.

"Todos os jogadores nos dão algo. O importante é que estamos todos juntos e miramos o mesmo objetivo. Não existem indiscutíveis no futebol", disse quando perguntado se o atacante brasileiro já tinha se tornado titular indiscutível do Real.

"São competições diferentes, mas teremos a mesma intensidade. O importante é a forma como levaremos a eliminatória. A partida de amanhã é importante", concluiu.

O duelo entre Barça e Real ocorre nesta quarta-feira (6), às 18h (de Brasília), no Camp Nou.