Solari tem duas vagas para Vinícius Jr., Bale, Asensio e Lucas Vázquez

Meia e galês já estão recuperados de suas respectivas lesões, mas brasileiro e atacante espanhol são dois dos motores do Real Madrid atualmente

Finalmente, a enfermaria começou a dar boas notícias para o Real Madrid nesta semana. Depois Marcos Llorente e Toni Kroos voltarem contra o Girona na Copa del Rey, tudo indica que Gareth Bale e Marco Asensio estão prontos para enfrentar o Espanyol neste domingo por La Liga. Caso contrário, será em Montilivi, na próxima quinta-feira.

Santiago Solari estava gritando por reforços e estes não vieram do mercado de inverno europeu, mas sim do fundo de uma enfermaria onde estão Keylor Navas, Jesús Vallejo e o teimoso Mariano Díaz. Claro, se a boa notícia para o técnico argentino é que ele já tem 22 jogadores saudáveis e disponíveis, o outro lado da moeda é que a configuração de uma equipe inicial será mais complexa a partir de agora. Depois de um tempo tirando as soluções de uma cartola onde não havia nada, agora começa um cenário diferente para Solari.

O próximo capítulo que o aguarda é a linha de ataque. De um lado, tanto Asensio quanto Gareth Bale foram listados como 'titulares' no início da temporada. Você certamente se lembrará de como o BBA foi mencionado como um novo tridente blanco para substituir o BBC. No entanto, seu desempenho não foi o esperado na primeira metade de 2018/19. E o que é provavelmente ainda mais relevante: nessas mesmas posições, Vinícius Júnior e Lucas Vázquez parecem ser dois dos principais motores do Real Madrid hoje.

Por um lado, está o atacante brasileiro, que surpreendeu por sua rápida adaptação, a agressividade com que joga e a força de seus ombros para sustentar a pressão de todo um declínio do Real Madrid. E por outro lado, há o 'Curtis Express', que tem sido titular várias desde que Solari chegou, trazendo sua vertigem, experiência e sacrifício para um time que sofria precisamente de velocidade. É muito difícil imaginar um Real Madrid hoje sem Vinícius ou Lucas. Da mesma forma que no início da temporada era difícil imaginar um Real Madrid sem Asensio ou Bale, quando ambos foram chamados para serem os líderes blancos. Esse é um dos grandes dilemas que Solari terá em sua mesa nos próximos dias.