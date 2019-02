Solari sobre Vinícius Jr: "Os talentosos podem jogar em qualquer lugar"

Técnico não escondeu a sua animação com o talento do brasileiro

À véspera de encarar o Alavés, o técnico do Real Madrid, Solari, conversou com a imprensa e foi só elogios a Vinícius Jr, que vem esbanjando boas atuações com a camisa merengue nas últimas semanas.

"Os jogadores talentosos podem jogar em qualquer lugar. Evidentemente Vinicius é de ataque, e seria estranho vê-lo atrás, mas acredito que ele pode jogar em qualquer posição do ataque, assim como Asensio, Bale ou Benzema", declarou.

Mais artigos abaixo

"Mudam algumas questões em nível de resolução da jogada, mas o jogador talentoso pode progredir e brilhar em qualquer lugar do campo", completou.



Foto: Getty Images

Outro jogador que também foi lembrado pelo treinador foi Benzema, que marcou cinco gols nos últimos três jogos, e se tornou o sexto maior goleador da história do Real Madrid.

"Acho que Benzema sempre brilhou. Os jogadores que fazem os seus companheiros melhores têm um brilho muito especial, e Benzema faz isso. Quem faz os seus companheiros melhores pelo talento, pelo sacrifício, pela entrega ou porque eleva o nível de compromisso do time, é um jogador que brilha com uma luz muito forte", concluiu.