Solari: "Se Isco deve pedir para sair? Não é uma pergunta para mim"

Técnico descartou problemas pessoais para não utilizar o jogador em campo

Isco ficou mais uma vez no banco de reservas durante a vitória do Real Madrid sobre o Bétis por 2 a 1 no último domingo (13). Porém, Solari descartou que exista algum problema pessoal com o jogador.

"Jogamos um jogo sério, somos quem somos e todos somos um time. A equipe é feita daqueles que jogam e daqueles que não jogam. De maneira alguma há algo pessoal (Isco).

Questionado ainda se Isco pediu a saída do clube, o treinador foi direto: "não é uma pergunta para mim".

Foto: Getty Images

Por fim, Solari elogiou a participação dos mais jovens em campo, inclusive Vinicius Jr.

"A inclusão de alguns jogadores jovens em um time tão consagrado como o Real é importante. Nós jogamos com Vinicius, Cristo, Reguilon, e são todos com menos de 22 anos. Eles estão à altura da situação e é uma boa notícia para o clube", concluiu.

Com a vitória, o Real Madrid subiu para a quarta posição da Liga com 33 pontos. Dez a menos que o líder Barcelona.