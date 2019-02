Solari saúda 600 jogos de Sergio Ramos pelo Real: "que venham muitos mais"

Com 11 gols em todas as competições disputadas nesta temporada, Ramos completará 600 jogos no Real Madrid

Técnico do Real Madrid, Santiago Solari parabenizou o capitão do elenco, Sergio Ramos, pelos 600 jogos com a camisa do time espanhol. A marca será alcançada na quarta-feira (13), durante o duelo contra o Ajax, às 18h (Brasília), nas oitavas de final da Champions League 2018-19.

Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (12), o treinador ressaltou a marca histórica do zagueiro: "Jogar 600 jogos pelo Real Madrid não é fácil. Este histórico no Real Madrid tem o selo de seu caráter, então esperamos que ele possa jogar muitos outros jogos pelo Real Madrid”.

Números de Sergio Ramos no Real:

Vale ressaltar que Ramos se tornou o batedor oficial de pênaltis do Real após a saída de Cristiano Ronaldo para a Juventus, no início desta temporada.

O treinador ainda aproveitou a oportunidade para comentar sobre a possibilidade de Marcelo deixar o time para atuar na Juve, ao lado de CR7. Questionado sobre o futuro do brasileiro na equipe, Solari negou estar insatisfeito com as atuações do jogador.

"Marcelo é ótimo - ele é nosso vice capitão e um emblema do clube. Ele sempre colocou o clube em primeiro lugar e ele está treinando bem, como todos os outros jogadores. Eu disse que ele é ótimo e todos gostamos dele. Ele trabalha duro em todas as etapas de treinamento”, explicou.