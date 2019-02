Solari sai em defesa de Sergio Ramos: "Especulações desnecessárias"

Em entrevista coletiva, técnico comemorou bom momento Merengue e quer foco contra o Girona

Técnico do Real Madrid, Santiago Solari saiu em defesa do zagueiro Sergio Ramos na polêmica em que o jogador se envolver nesta semana, na qual teria forçado um cartão amarelo no jogo contra o Ajax, pela Champions League.

“Especulações desnecessárias. Parece-me que ação dele foi autoexplicativa. Foi uma pergunta enganadora, vocês têm seus métodos, suas armas", disse Solari em entrevista coletiva neste sábado.

Apesar de não querer tocar no assunto, o treinador foi questionado se haveria a possibilidade de Sergio Ramos também levar um cartão contra o Girona no duelo deste domingo para sofrer suspensão na rodada seguinte e voltar livre para o clássico contra o Barcelona.

(Foto: Getty Images)

"Não pensamos nisso. Pensamos no jogo e no jogo seguinte. Temos que competir e ganhar o jogo, e depois pensamos no seguinte", analisou.

Depois, o comandante Merengue comemorou a recuperação da equipe dentro da La Liga. "Estamos todos muito bem. Nos encanta competir. É um momento muito estimulante da temporada. Estamos todo unidos com o objetivo de ganhar e esperando o jogo de amanhã para competir e deixar tudo em campo".

Por fim, Solari comentou o que espera do adversário deste domingo, o Girona. "Nos enfrentamos duas vezes pela Copa. É um time muito perigoso. Sabemos que utiliza um sistem amuito específico e que eles utilizam muito bem e nós vamos estar concentrados e atentos durante os 90 minutos para não sofrer".