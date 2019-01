Solari rebate Guardiola e coloca Real Madrid como melhor time da história

Técnico do Manchester City recentemente ignorou o Real Madrid e afirmou que Juventus, Barcelona e Bayern de Munique são os melhores times da década

Pep Guardiola causou polêmica nessa semana ao dizer que Bayern de Munique, Barcelona e Juventus são os melhores times da década. Ele deixou de lado o Real Madrid que, nesse período, conquistou quatro Champions Legue. O comentário não caiu bem para Santiago Solari, treinador dos merengues. Em entrevista coletiva, ele acusou Pep de ter omitido o Real de maneira proposital e ainda classificou sua equipe como a melhor de toda a história do futebol.

"Me parece uma omissão deliberada. Mas não vamos nos prender a uma década a mais ou a menos quando somos o melhor clube do século e da história. E também da última década. E somos porque não subestimamos ninguém em nenhum momento", rebateu Solari.

Guardiola disse que o critério para a escolha dos três times está na "consistência", tecla que Pep vem batendo há algum tempo para cobrar o Manchester City. Dos três citados, o catalão foi técnico de dois deles (Barcelona e Bayern).

O Real Madrid encara o Girona pela partida de volta da Copa del Rey nessa quinta-feira (31). A primeira partida foi vencida pelos merengues por 4 a 2.

(Foto: Getty Images)

Naquela ocasião, Vinícius Júnior foi titular, mas pode acabar perdendo a vaga após a recuperação de Gareth Bale. Mesmo assim, Solari destacou que está muito feliz com a forma do jovem jogador brasileiro e disse que a função que o brasileiro desempenhará dependerá de cada partida.

"Estamos todos felizes com sua projeção. Somos uma equipe maravilhosa e temos a sorte de que quase todos estão prontos. Isso nos faz ser mais competitivos. Escolheremos as funções de acordo com as partidas", falou o treinador do Real Madrid.