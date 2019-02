Solari: "o mérito da classificação do Real é toda dos jogadores"

Merengues bateram o Girona por 3 a 1 e avançaram para a semifinal da Copa do Rei

Após a vitória sobre o Girona por 3 a 1 e a classificação garantida para a semifinal da Copa do Rei, o técnico do Real Madrid, Santiago Solari, destacou o empenho e atribuiu o resultado apenas ao mérito de seus jogadores.

"O mérito pertence aos jogadores porque eles fizeram um ótimo jogo contra um adversário muito trabalhador, uma grande equipe. Tivemos que ser sérios, é a única maneira de enfrentar esses jogos. Nós conseguimos este resultado merecidamente", disse.

"Temos três competições abertas e estamos fazendo o que devemos fazer em cada partida, mas o próximo jogo é outra batalha diferente que temos que enfrentar. Temos que fazer um exercício para sermos protagonistas desde o começo. E com todos os jogadores da equipe envolvidos", acrescentou com cautela.



Foto: Getty Images

O Real Madrid se juntou a Valencia, Betis e Barcelona como os quatro classificados para as semifinais. Os confrontos serão definidos por sorteio nesta sexta-feira (2), mas Solari preferiu não apontar adversário favorito.

"Somos quatro grandes equipes nas semifinais. Seja o que for que o sorteio nos traga, enfrentaremos com o máximo de alegria, energia e entusiasmo", concluiu.

Os jogos de ida serão no dia 6 de fevereiro, com a volta marcada para o dia 27. A decisão da Copa do Rei será dia 25 de maio, no Estádio Benito Villamarín, do Betis.