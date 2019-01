Solari não pensa em reforçar o ataque do Real Madrid: "temos um elenco maravilhoso"

Treinador ainda elogiou a evolução do jovem atacante brasileiro Vinicius Júnior

Santiago Solari disse não ter chances de o Real Madrid ir atrás de um novo atacante, embora tenha admitido que o clube merengue tem apenas um camisa 9 - o lesionado Karim Benzema.

O jogador francês fraturou o dedo mínimo da mão direita na vitória sobre o Bétis no último domingo (13). O fato gerou especulações de que o Real poderia ir atrás de um reforço para o setor.

“Eu sempre digo que não é a minha função explicar a política de contratações. A equipe que temos é maravilhosa, com muitos jogadores jovens, muitos jogadores experientes e todos estão 100% comprometidos", afirmou antes de admitir, que nenhum outro jogador do clube tem as características de Benzema.

"São todos jogadores diferentes, não necessariamente pontas de lança. O centroavante que temos é Karim Benzema e ele está lesionado", completou.



(Foto: Getty Images)

Com o francês fora, quem ganha ainda mais espaço na equipe é o jovem brasileiro Vinicius Júnior.

"Ele tem todo o talento e mostra isso quando precisa nos jogos. Ele só veio neste ano, com apenas 18 anos, e ter se desenvolvido nesse curto espaço de tempo em que esteve aqui é muito mérito", ressaltou.

"No entanto, ainda temos que cuidar dele. O peso dos jogos é sempre maior nos atletas mais velhos, mas podemos estar entusiasmados com os jovens jogadores. Às vezes os jovens têm que crescer mais rápido do que o habitual. Eles trazem vitalidade para a equipe, apoiada pelos jogadores mais experientes", finalizou.