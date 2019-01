Solari manda recado para Vinicius Jr e diz que é importante que ele siga brilhando no Real Madrid

O treinador destacou a pouca idade do brasileiro e não escondeu a admiração com o seu futebol

Vinícius Júnior segue a impressionar pela forma como, com apenas 18 anos, tem estado à vontade com a camisa de um Real Madrid cambaleante nesta temporada 2018-19. Na última quarta-feira (09), o brasileiro voltou a ser decisivo ao ter feito gol e dado assistência nos 3 a 0 sobre o Leganés, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Rei.

Em 13 jogos, apenas dois deles como titular, Vinícius já contabiliza três gols e uma assistência. O desempenho acima da média até mesmo para as exigentes expectativas madridistas rendeu elogios do treinador Santiago Solari, que aproveitou para destacar que, dentro do Santiago Bernabéu, o importante é a regularidade destas atuações.

“Tenho conversado e compartilhado muitas coisas com ele desde que chegou. É muito jovem e muito talentoso. Mas não deixa de ter apenas 18 anos, recém-chegado do Brasil. Por isso, tão importante quanto brilhar é seguir brilhando”, disse o treinador argentino.

Sigo callado, trabajando, y evolucionando siempre. Muy feliz por el gol y por ayudar al equipo! ¡Gloria a Dios por todo! pic.twitter.com/mseefKgtDE — Vinicius Jr (@vini11Oficial) 9 de janeiro de 2019

“Ele está dando grandes passos. O talento sempre teve. Mas desenvolvê-lo, e fazer isso no Bernabéu, ao lado de outros tantos bons jogadores, nesse estádio, com frequência... Isso mostra sua confiança e capacidade. A alegria que ele transmite. Mas, insisto, tem apenas 18 anos. O futebol é brilhar e se manter, o importante é que ele se mantenha assim. Estamos muito contentes com Vinicius e seu rendimento atual”.

O Real Madrid volta a campo neste domingo (13), quando viaja para enfrentar o Bétis pela 19ª rodada da Liga Espanhola, onde atualmente ocupa apenas a quinta posição. Na Copa do Rei, o duelo de volta contra o Leganés está marcado para o próximo dia 16.