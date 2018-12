Solari lembra que Real Madrid não era favorito ao título da Champions nas últimas duas edições

A equipe dos Blancos não está entre as favoritas ao título da Champions 2018/19, mas disputará mais uma final do Mundial neste sábado (22)

Santiago Solari, técnico do Real Madrid, contestou um argumento de que sua equipe não está entre as favoritas para vencer a Champions League de 2018/19 durante coletiva de imprensa.

“É a mesma coisa que disseram no ano passado e no anterior... impossível é ganhar uma Champions League nos próximos 200 anos, mas não esta competição”, declarou o espanhol.

“É difícil dar a medida certa e justa ao que o Real Madrid conquistou nestes últimos cinco anos. Foram quatro Champions nos últimos cinco anos, três nos últimos três anos. Como clube, sempre pensamos no título seguinte, mas não se pode esquecer o que conseguimos, e é extraordinário o que esta equipe tem feito”.

Os Blancos estão se preparando para disputar mais uma final do Mundial de Clubes da Fifa neste sábado (22), contra o Al Ain. No ano passado, disputaram contra o Grêmio e venceram por 1 a 0.

“Estão todos muito animados. Eles tem muita experiência em finais, mas há aquele nervosismo de chegar numa final. Devemos colocar toda a nossa energia e emoção e competir para ganhar; como sempre”, disse o técnico Merengue.

O River Plate, campeão da Libertadores de 2018, era o candidato favorito a disputar a final do Mundial contra os Blancos, mas o destino seguiu outro rumo, e foi a equipe dos Emirados Árabes quem levou a melhor na semifinal.

“Não é uma surpresa, é claro que esperava que o River passasse, mas muitas vezes o esperado não é o que realmente acontece, e o Al Ain é um time muito mais competitivo do que as pessoas podem imaginar. Não há coincidências quando as equipes chegam. Sempre há uma visão da América do Sul sobre a ideia de medir forças com times europeus, pois a maior potência do futebol está concentrada na Europa”, concluiu.

A partida deste sábado (22) entre Real Madrid e Al Ain será sediada no Estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi, a partir das 14h30 (de Brasília).