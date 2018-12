Solari espera Real Madrid focado na final do Mundial de Clubes: "se o Al Ain chegou, é porque é competitivo"

O técnico esperava reencontrar seu ex-colega Marcelo Gallardo, mas os planos mudaram

Santiago Solari viu sua equipe garantir vaga para a final do Mundial de Clubes da Fifa. O Real Madrid venceu o Kashima Antlers nesta quarta-feira (19) por 3 a 1. Agora, os Blancos terão que enfrentar o Al Ain, que conseguiu eliminar o River Plate na última terça-feira (18) da competição.

“Eu não estou preocupado, mas o que eu espero é que eles sejam competitivos. Ninguém chega na final se não jogar bem. Eles marcaram gols e venceram o campeão da Nova Zelândia, o River... eles merecem. Temos que ser tão competitivos quanto hoje se quisermos vencer”, analisou o técnico merengue.

Solari esperava reencontrar Marcelo Gallardo na final do Mundial, marcada para este sábado (22), às 14h30 (de Brasília), no entanto, a surpreendente derrota da equipe argentina para o Al Ain mudou os planos do confronto mais esperado do ano pela equipe Merengue, em que buscarão o seu terceiro título mundial.

“Tiveram a festa merecida, não puderam passar para a final, mas conseguiram a Copa”, disse Solari sobre o time em que jogou durante os anos de 1996 e 1999, antes de começar carreira internacional, e ao lado de Gallardo.

“Estou muito contente por ele. Fomos companheiros, jogamos juntos em uma época muito bonita do River. Ele está tendo uma carreira fantástica lá. Fico feliz por ele, por Enzo (Francescoli) e por todos eles”, acrescentou.