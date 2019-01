Solari diz que Modric não soube se expressar e pediu desculpas por queixas do elenco do Real Madrid

Técnico esclareceu as declarações do meia croata após a derrota para o Real Sociedad

Luka Modric disparou críticas a equipe do Real Madrid após a derrota para o Real Sociedad no último domingo (6) por 2 a 0. No entanto, apesar das fortes declarações, o técnico Solari foi questionado sobre a postura do meia antes do duelo contra o Leganés pela Copa do Rei, e minimizou a atitude de seu jogador.

"Ouvi outras coisas de Modric. Luka é um jogador muito elegante, tanto dentro como fora de campo. Por isso é Bola de Ouro. Todos somos o Real Madrid, trabalhamos e assumimos as responsabilidades em conjunto", destacou.

"Modric pediu desculpas e aceitaram. Ele é um jogador inteligente e o espanhol não é a sua primeira língua. Mas é verdade que temos de ser mais assertivos na finalização e estar mais concentrados nos primeiros minutos de jogo", reconheceu. Escolha dos editores Mbappé, Messi, Neymar e os jogadores mais valiosos do futebol

Como Adrien Rabiot se encaixaria no Barcelona?

Há 80 anos nascia Cláudio Coutinho, símbolo do Flamengo e da obsessão pelo estudo no futebol

Mercado da bola: os principais rumores de Corinthians, São Paulo, Flamengo e os grandes clubes do Brasil



Foto: Getty Images

O Real Madrid está nas oitavas de final da Copa do Rei após vencer o Melilla por 4 a 0 e 6 a 1, enquanto o Leganés eliminou o Rayo após 2 a 2 e 1 a 0.

Outros pontos da coletiva:

Treinar o Real: "Este trabalho é uma maravilha, uma grande honra, um privilégio em qualquer função, e vejo a mesma dedicação em todos os membros do clube. Eles colocam a mesma paixão e dedicação como os jogadores".

VAR: Depende mais das regras sendo claras quando se trata de aplicar do que da tecnologia, que você sabe como é seguida.