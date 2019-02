Solari deixa Isco fora da lista do Real Madrid para o clássico contra o Barcelona

Meia está recuperado da lesão nas costas, mas segue fora da equipe

Isco é ausência notada na lista de convocados do Real Madrid para o jogo com o Barcelona, no Santiago Bernabéu, nesta quarta-feira (27).

Afastado dos gramados há quatro jogos devido a lesão nas costas, o meia já está liberado pelo departamento médico, mas Solari optou por não convocar o jogador para o duelo da semifinal da Copa do Rei.

Após empatar o primeiro jogo em 1 a 1 no Camp Nou, o Real agora precisa apenas de um empate sem gols para assegurar sua vaga na final da Copa do Rei. O Barça, por sua vez, precisa de uma vitória simples ou empate por dois gols ou mais. Novo 1 a 1 leva a decisão para os pênaltis.