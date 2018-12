Solari defende elenco do Real Madrid ao rebater Cristiano Ronaldo

Em entrevista coletiva antes do jogo contra o CSKA, o argentino exaltou equipe Merengue após comentário do atacante português

Antes do jogo contra o CSKA, marcado para esta terça-feira (11), às 15h55 (de Brasília), o treinador Santiago Solari concedeu entrevista coletiva e tratou de responder algumas questões relacionadas a assuntos que circularam recentemente na mídia, como o comentário de Crisitano Ronaldo de que o elenco da Juventus "é o melhor em que já esteve e o mais humilde".

"A humildade é a virtude dos grandes, e o vestiário do Real Madrid é humilde e grande. Cristiano é parte da história do Real Madrid e os seus sentimentos são pessoais", destacou o argentino.

Além disso, Solari ressaltou a adaptação do atacante Vinicius Junior em sua primeira temporada na equipe apesar da juventude.

"Ele superou as expectativas. É um jovem ainda, tem 18 anos e já jogou, já marcou gol... Tem sido meses intensos para ele", pontuou o técnico, apesar de não confirmar sua presença entre os titulares.

Confira os números comparativos entre Real Madrid e CSKA nesta edição da Champions League:

Para completar, o comandante da agremiação Merengue mantém a esperança de poder escalar o lateral-esquerdo Marcelo, que possui lesão muscular na perna e, por conta disso, não tem ganhado muitos minutos com a escalação principal do time.

"Tomara que ele esteja pronto. O importante é que, quando volte, consiga atuar com regularidade e que não voltemos a ter ele como desfalque. Não é útil para nós que ele jogue uma partida e fique fora de outra", completou Solari.

Com um empate diante dos russos, o Real, que tem 12 pontos, garante a primeira posição do Grupo G que conta também com a Roma, que somou nove pontos e o Viktoria Plzen e o CSKA, com os mesmos quatro pontos e estão separados apenas nos critérios de desempate.