Solari dedica a vitória do Mundial a Zidane: "Estamos aqui graças a ele"

O técnico merengue levou a equipe à sua sétima taça do Mundial de Clubes

O Real Madrid conquistou sua sétima taça do Mundial de Clubes da Fifa neste sábado (22), vencendo o Al Ain, dos Emirados Árabes.

Em coletiva de imprensa realizada antes da partida, o técnico merengue Santiago Solari disse que o bom trabalho da equipe também foi graças a Zinedine Zidane.

“Estamos felizes, esses jogadores merecem. Chegaram até aqui depois de muito trabalho e de ganhar muito. Daremos um toque final nesta terceira Champions consecutiva. É um feito do clube, do grupo e de outros treinadores. Estamos aqui também graças a Zidane. Será difícil de igualar no futuro”, declarou.

O professor também foi questionado sobre a presença do jogador Llorente em campo.

“Todos são jogadores do Madrid e todos trabalham para estar em condições de fazer o que fazem em campo. Marcos sempre trabalhou muito. É mérito dele”.

Solari também havia comentado sobre o quanto gostaria de vencer o título, e que o time está “acostumado a repeti-lo”.

“Quanto mais você vence, mais você sabe como é difícil vencer. Eu gosto da seriedade que a equipe deu a este torneio, eles nunca se cansam de vencer”, disse.

Esta foi a primeira conquista do título mundial dos Blancos sem a presença de Cristiano Ronaldo desde 2014, e a terceira conquista seguida em três anos. Ao mencionar a Champions League, Solari afirma que a equipe continua sendo a melhor.

“Falta um mês [para o próximo confronto] e temos muita experiência neste torneio, mas eles são os melhores da Europa”, afirmou.