Solari confirma dúvida sobre Vinícius Júnior e foge de polêmica sobre Isco no Real Madrid

O treinador lamentou o excesso de lesões e usou um tom repetitivo para fugir dos questionamentos envolvendo o meia espanhol

Santiago Solari ainda não sabe se poderá contar com Vinícius Júnior neste domingo (13), em duelo válido pela 19ª rodada da Liga Espanhola contra o Real Betis. O treinador do Madrid falou sobre a importância do brasileiro para a equipe, atualmente na quinta posição do certame nacional – que hoje deixaria os Blancos de fora da próxima edição da Champions League, a não ser em caso de mais um título.

“Não sabemos se ele poderá viajar (por causa de um resfriado). A nossa força é o grupo. Nós somos 24 mais algum jogador que possa agregar. A chegada de jovens é sempre delicada em uma equipe que ganhou três vezes seguida a Champions. Ele é um garoto de 18 anos que chegou e está indo muito bem”, afirmou.

Reconhecendo a dificuldade com os muitos desfalques, a grande maioria por motivos médicos, o argentino fez uma mea culpa sobre o tema e depois seguiu um discurso extremamente repetitivo ao ser confrontado sobre a titularidade e futuro de Isco no Real Madrid - o meia não está satisfeito com as poucas oportunidades no elenco.

Esta fue la respuesta de Solari a la pregunta de #RMTV en la rueda de prensa previa al partido de mañana contra el @RealBetis. #RMCity pic.twitter.com/jUEU5fmiPG — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 12 de janeiro de 2019

“Não chamaria de infelicidade. São ossos do ofício. São múltiplas as explicações e nos as assumimos com espírito crítico e com a intenção de diminuir os prazos de recuperação”, falou sobre as lesões.

“Eu não tenho que dar conselhos a nenhum jogador. Aqui nós temos 24 jogadores e todos têm muita experiência para saber o que precisam fazer”.

“Todos os nossos jogadores são importantes e seguirão sendo. Nós temos 24 jogadores, contamos com eles, queremos as três competições (La Liga + Champions League + Copa do Rei). Amanhã nós precisamos ganhar do Betis para tentar somar pontos”, finalizou.