Solari comenta vaias ao Real Madrid e mostra otimismo com Mundial de Clubes

O treinador também disse que a lesão sofrida por Karim Benzema não deve ser grave

Ainda que o Real Madrid tenha vencido o Rayo Vallecano por 1 a 0, em duelo válido pela 16ª rodada da Liga Espanhola, os torcedores presentes no estádio Santiago Bernabéu não gostaram da exibição e voltaram a vaiar a equipe.

Karim Benzema fez o único gol da partida, mas teve que deixar o gramado mais cedo por causa de uma lesão que, segundo o técnico Santiago Solari, não deve ser grave: “A priori acredito que tenham sido apenas golpes, amanhã nós viajamos (para o Mundial de Clubes) para um torneio muito importante para nós, e veremos no avião”, disse em entrevista coletiva.

Solari também falou sobre as vaias recebidas e da ansiedade para a disputa do Mundial de Clubes: “Fiquei encantado com o apoio da torcida durante todo o jogo”, disse. “Depois da sensação final... é normal”.

“Estamos com nove vitórias de 11 possíveis, tiramos pontos de todos que estão acima, classificamos em primeiro na Champions, superamos uma eliminatória na Copa do Rei e agora vamos buscar um torneio que os madridistas gostam muito”.