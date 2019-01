Alvo de críticas no Real Madrid, Solari leva vantagem em comparação com Lopetegui

Na análise envolvendo os números entre ambos os treinadores, o argentino leva ampla vantagem; no campo, o rendimento tem sido melhor que o do espanhol

Em alguns momentos, as estatísticas enganam e não dão a verdadeira noção da realidade e, ao mesmo tempo, quase sempre são inevitáveis. Contra o Villarreal, Santiago Solari chegou a 14 partidas sob o comando do Real Madrid e, quando comparado com o treinador anterior, Julen Lopetegui, os números são favoráveis ao argentino.

O ex-River Plate e Inter de Milão conquistou o Mundial de Clubes e cinco vitórias a mais que seu antecessor. São 11 triunfos, um empate e apenas duas derrotas contra seis partidas vencidas, dois empates e outros seis resultados negativos do ex-treinador da seleção da Espanha.

Confira o rendimento do Real Madrid na temporada 2018/19 da La Liga:

Lopetegui iniciou sua trajetória como comandante dos Blancos com um revés sofrido contra o Atlético de Madrid na Supercopa da Europa e terminou com outro golpe duro: 5 a 1 contra o Barcelona.

Solari tem sido bem diferente com o mesmo número de jogos no currículo. Seu início foi com uma goleada de 4 a 0 sobre o Melilla, na Copa do Rei e, pelo que temos visto, o desenvolvimento do trabalho do argentino tem sido diferente e promissor.