Sofyan Amrabat está satisfeito após a vitória do Ajax sobre o AZ (1 a 0). Em retrospecto, chama a atenção o fato de o marroquino ter começado a partida como titular. O meio-campista revelou na entrevista coletiva que sentiu a virilha durante o treino de sexta-feira e que ainda sentia dores após a vitória sobre o adversário da mesma província. Mesmo assim, disputou os 90 minutos pela sexta partida consecutiva.

"Ter aguentado os 90 minutos foi um pequeno milagre", conta o volante. "Ontem, senti uma fisgada na virilha durante o treino e ainda estou com dor. Cerrei os dentes e joguei praticamente com uma perna só."

Mesmo assim, não pensou em ficar de fora. "Eu sabia como esta partida era importante. Acho que isso também é um sinal para os meus companheiros de que o interesse da equipe sempre vem antes do interesse individual."

"Não estou dizendo que você deve jogar lesionado, mas que deve tentar ao máximo. Se você quer ser campeão, isso é muito importante. É preciso ser solidário e colocar a equipe sempre em primeiro lugar. Às vezes, você tem que deixar seus interesses de lado."

"Foi o que tentei fazer hoje. Estou muito feliz por ter feito isso e por termos vencido", prossegue Amrabat, que viu o companheiro Julian Brandt sair de campo por lesão. "Você vê no mundo todo que há muitas lesões neste período. Isso faz parte do futebol de alto nível, de um calendário com muitos jogos."

"Infelizmente, faz parte. Temos que tentar lidar com isso da melhor maneira possível. Acho que, até agora, temos feito isso razoavelmente bem. Se você olhar para as lesões que tivemos, foram sobretudo lesões por azar, não necessariamente por sobrecarga."

"Acho que estamos bem fisicamente. Claro que ainda podemos melhorar e estar em melhor forma, mas, repito, é importante administrar isso e comunicar bem o que estamos sentindo. Lesões fazem parte. Espero que a lesão do Julian não seja grave. Ele acha que não é, mas, claro, precisamos esperar os exames. Infelizmente, faz parte", conclui Amrabat.