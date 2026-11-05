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O atacante do Liverpool Alexander Isak demonstrou frustração após marcar seu primeiro gol pelo clube na Champions League na derrota por 3 a 2 para o Fenerbahce. O jogador da seleção sueca admitiu que o Liverpool foi “descuidado” ao ceder o empate duas vezes em Istambul e sofrer sua primeira derrota em competições europeias na temporada.

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Início perfeito na Europa termina em colapso em Istambul

O Liverpool sofreu sua primeira derrota na Liga dos Campeões da UEFA nesta temporada ao perder por 3 a 2 para o Fenerbahce, em uma partida emocionante no Estádio Sukru Saracoglu. Andoni Iraola fez cinco mudanças na escalação titular, e Trey Nyoni, de 17 anos, marcou seu primeiro gol como profissional para colocar o Liverpool em vantagem aos 25 minutos.

Depois do empate de Mason Greenwood, o reserva Alexander Isak recolocou o Liverpool à frente em seu primeiro toque na bola, ao cabecear para o gol um cruzamento de Cody Gakpo dentro da pequena área.

No entanto, Archie Brown e Vedat Muriqi responderam rapidamente e viraram o jogo para os donos da casa, impondo à equipe da Premier League a segunda derrota consecutiva em todas as competições.

Isak critica desatenção da equipe após perder vantagem

Em entrevista ao Liverpoolfc.com após o apito final, Isak criticou a forma como a equipe lidou com a vantagem nas duas vezes em que esteve à frente no placar. “Nunca é fácil jogar aqui, mas acho que hoje poderíamos e deveríamos ter conseguido mais nesta partida”, admitiu Isak.

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“Fomos um pouco descuidados. Estivemos à frente duas vezes e acabar perdendo o jogo não é bom o suficiente.”

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“É claro que vamos ficar decepcionados com isso”, acrescentou o atacante.

Sueco lamenta não ter conseguido calar a torcida turca

Isak apontou a incapacidade do Liverpool de manter o controle logo após marcar como o fator decisivo para que a torcida da casa continuasse envolvida na partida. “O ambiente é muito bom e, claro, é difícil jogar aqui. Então, a única coisa que você pode fazer para calar a torcida é marcar gols”, explicou Isak.

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“Por isso, é uma pena termos sofrido gols tão rapidamente. Deveríamos ter aproveitado melhor a vantagem. Foi nisso que falhamos hoje.”

Sobre seu primeiro gol pelo clube em uma competição europeia, acrescentou: “Fiquei feliz naquele momento. Esperava que ele levasse a mais coisas. Sempre fico feliz em marcar gols, mas hoje perdemos, então isso tira um pouco da alegria.”

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Liverpool busca voltar a vencer rapidamente

Apesar do revés na Turquia, Isak manteve o otimismo em relação à situação do Liverpool na tabela da Liga dos Campeões. “Acho que nos colocamos em uma boa posição. Por isso, perder este jogo hoje não representa uma situação de caos”, afirmou Isak.

“Só precisamos voltar a vencer. Se ganharmos o próximo jogo, estaremos novamente em uma posição muito boa.”

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O elenco de Iraola voltará à Inglaterra para se reorganizar, com o objetivo de reagir nos próximos compromissos nacionais e europeus.