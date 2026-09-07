O Al-Hilal sofreu um golpe surpresa antes do início do seu confronto contra o Neom, depois que o marroquino Yassine Bounou sofreu uma lesão durante o aquecimento, ficando de fora da escalação titular na partida que reúne as duas equipes na noite desta segunda-feira, pela sexta rodada da Roshn Saudi League.

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O Al-Hilal anunciou oficialmente, minutos antes do começo da partida, a participação do goleiro Mohammed Al-Owais como titular no lugar de Bounou, depois que este sentiu dores na musculatura posterior da coxa durante o aquecimento, sem que tenha sido revelada até o momento a gravidade da lesão ou o período previsto de ausência.

A comissão técnica, comandada pelo italiano Simone Inzaghi, decidiu apostar em Mohammed Al-Owais para defender o gol do Al-Hilal contra o Neom, ao passo que Mohammed Al-Rubaie entrou na lista de reservas, para suprir a ausência de Bounou na partida.

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A lesão do goleiro marroquino ocorre em um momento surpreendente, sobretudo depois que estava previsto que ele iniciasse a partida como titular, na escalação que Inzaghi havia escolhido para dar continuidade ao forte início do Al-Hilal na Roshn Saudi League.

Assim, Al-Owais disputa mais uma partida com o Al-Hilal, depois de já ter atuado pela equipe nesta temporada, e possui grande experiência com o clube e com a seleção saudita.